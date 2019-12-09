Петербургская сеть коворкингов откроет две локации в Москве за 210 млн рублей

Петербургская сеть коворкингов «Практик» выходит на московский рынок. В феврале 2020 года новая локация площадью 2,8 тыс. кв. м будет открыта на территории общественно-делового пространства «Басманный двор». Она рассчитана на 512 рабочих мест, сообщили в петербургской компании.

Второй «Практик» в Москве откроется в конце марта в БЦ «РТС» на Волгоградском проспекте. На площади 3 тыс. кв. м разместятся почти 600 рабочих мест. На данный момент ведется работа над архитектурным проектом коворкинга.

Общий объем инвестиций в открытие двух коворкингов в Москве оценивается в сумму более 210 млн рублей. При этом к концу 2020 года компания планирует дополнительно запустить еще две московские локации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новое общественное пространство «Линии» сети коворкингов «Практик» открылось осенью этого года на Васильевском острове в Петербурге.