На Васильевском острове появится креативное пространство

Креативное пространство «Линии» будет открыто на 8-ой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

Общественное пространство создаст компания «Практик». Его открытие запланировано на начало сентября.

Площадь здания, где разместятся «Линии» составляет 6.5 тыс. кв. м. Креативное пространство будет включать в себя open space, кабинеты, переговорные, образовательный коворкинг с лекториями, мастерские и шоу-румы, магазины, рестораны и кафе. Цокольный этаж, как ожидается, займет wellness – студия.