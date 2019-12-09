Сына экс-генерала МВД, подозреваемого в ДТП со школьниками, заключили под стражу

Московский районный суд арестовал на два месяца 43-летнего Виктора Пильганова, сына генерал-майора юстиции, бывшего замглавы ГУ МВД по Нижегородской области Александра Пильганова. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Это привело к аварии, в которой погиб один пешеход и пострадали 10, в том числе девять школьников.

По версии следствия, 7 декабря в 17:15 Виктор Пильганов в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota выезжал с улицы Звездинки на улицу Горького, где столкнулся с Audi A8. За рулем второй иномарки находился 22-летний Николай Рукавишников, сын арзамасского предпринимателя Андрея Рукавишникова. Audi влетела в Mitsubishi и Renault, припаркованные автомобили отбросило на тротуар, где шли девятиклассники школы №37. Девять подростков и одну их сопровождающую госпитализировали, мать одной из учениц скончалась на месте.

Виктор Пильганов свою вину признал и сообщил, что сел за руль по просьбе отца, который после выхода на пенсию работает начальником юридического отдела одного из филиалов «Газпрома» в Нижнем Новгороде. При этом, по мнению подозреваемого, аварии удалось бы избежать, если бы водитель Audi A8 не превысил скорость. По его словам, пока нет технической экспертизы ДТП, однозначно утверждать о его полной виновности нельзя. Виктор Пильганов добавил, что ранее был лишен водительских прав и за руль не садился, несмотря на наличие автомобилей у его дяди и двоюродного брата.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, подозреваемый был лишен водительских прав со штрафом в 200 тыс. руб. в 2016 году за пьяное вождение. По версии следствия, он так и не заплатил штраф и не сдал права. По словам Виктора Пильганова, он отдал права инспектору ГИБДД, когда тот остановил его, еще до решения суда. А штраф якобы уплатил его отец, продав квартиру сына около Мещерского озера.

Адвокат Виктора Пильганова настаивал, что оснований для ареста его подзащитного нет. Скрываться он не намерен, потому что имеет несовершеннолетнего сына на иждивении. Может отбывать домашний арест в квартире на улице Белинского, которая принадлежит его сестре. Сама она живет в Москве.

Роман Рыскаль