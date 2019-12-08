В ДТП со школьниками заподозрили сына экс-генерала МВД Он отказался от освидетельствования

Вероятным виновником ДТП с детьми в Нижнем Новгороде следствие считает сына отставного генерала МВД Александра Пильганова Виктора, который отказался проходить освидетельствование и задержан за нарушение правил дорожного движения. Генеральская машина на встречной столкнулась с двумя иномарками, одна из них влетела в группу школьников, идущих в театр. Сопровождавшая их женщина умерла в больнице. Выживших хирурги обещают выписать через две недели.

Toyota отставного генерал-майора МВД Александра Пильганова выехала на встречную полосу в центре Нижнего Новгорода и врезалась в Audi и припаркованную иномарку. Последнюю отбросило на огороженный строительным забором тротуар недалеко от областного главка МВД, где группа девятиклассников школы №37 Автозаводского района в сопровождении трех женщин шли на спектакль в Театр юного зрителя.

Мать одной из школьниц умерла в больнице, девять подростков и взрослых увезли на скорых с травмами средней тяжести.

По словам собеседников “Ъ” в ГИБДД, за рулем предположительно находился сын бывшего начальника главного следственного управления регионального МВД Виктор Пильганов, а его отец был пассажиром.

От медицинского освидетельствования 43-летний водитель отказался и был задержан по подозрению в нарушении правил дорожного движения по ч. 4 ст. 264 УК РФ в трактовке алкогольного опьянения, подчеркнули в Следственном комитете России.

В минздраве Нижегородской области сообщили о стабильном состоянии подростков, двоим из которых потребовались операции. «Через две недели все дети будут дома, кто-то, может, уже через четыре-пять дней с рекомендациями наблюдения по месту жительства»,— сообщил заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов. Угрозы жизням двух сопровождавших детей педагогов нет, добавили в министерстве.

Сначала уголовное дело о ДТП начали расследовать в региональном главке МВД, но затем Следственный комитет изъял его в свое ведение, отметили в прокуратуре Нижегородской области. В мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что водителя иномарки уже лишали прав, не уточнив, за что именно.

По данным нижегородских СМИ, на автомобиль Toyota Highlander с номерами А 888 АА с 2016 года выписано около 130 неоплаченных штрафов почти на 90 тыс. руб. в основном за превышение скорости.

Генерал-майор юстиции Александр Пильганов возглавлял главное следственное управление МВД Нижегородской области с 2008 года и вышел на пенсию в 2014 году, имея 37 лет выслуги. Тогда собеседники в полиции сожалели о его отставке, называя его хорошим руководителем, сумевшим создать эффективную команду, успешно расследующую сложные уголовные дела.

Правительство Нижегородской области выплатит пострадавшим по 100 тыс. руб., семья погибшей получит 300 тыс. руб материальной помощи. «Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания. Важно, чтобы те, кто пострадал в страшной аварии, смогли как можно быстрее восстановиться от полученных травм, как в физическом, так и психологическом плане»,— сказал губернатор Глеб Никитин. По его словам, сейчас с пострадавшими работают психологи, и к вечеру им на помощь придут коллеги из института имени Сербского. «Министерству здравоохранения региона поручено курировать состояние каждого из пострадавших, как во время стационарного лечения, так и после выписки»,— сообщил глава Нижегородской области.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород