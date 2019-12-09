Подозреваемого в ДТП со школьниками сына генерала лишали прав за пьяную езду

Предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников и двое взрослых, уже лишали водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде. Как следует из решения мирового участка Сормовского судебного района, Виктор Пильганов в 2014 году отказался от медицинского освидетельствования и был лишен права управлять своим автомобилем Toyota Ipsum на полтора года со штрафом 30 тыс. руб.

5 августа 2015 года сын генерала МВД в отставке Александра Пильганова вместе с приятелем выпили бутылку водки и полтора литра пива. После этого Виктор Пильганов с другом решили поехать из центра Сормовского района в микрорайон Мещерское озеро по объездной дороге. По пути они увидели машину ДПС. Испугавшись полицейских, водитель прибавил скорости и попытался скрыться. На круговом движении Виктор Пильганов не справился с управлением, машина перевернулась, пассажир свалился на водителя, самостоятельно выбраться они не смогли. В ожидании помощи пьяный сын генерала уснул.

Когда из машины их вызволили сотрудники ДПС, водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. В феврале 2016 года суд лишил его права управления со штрафом 200 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, в субботу автомобиль 43-летнего Виктора Пильганова выезжал по односторонней дороге под запрещающий знак и не пропустил другие автомобили на главной дороге на улице Горького. Его Toyota зацепила Audi и еще одну иномарку, последняя вылетела на тротуар и сбила группу учеников школы №37 с тремя сопровождающими, направлявшихся на спектакль в Театр юного зрителя. Девять детей и две женщины пострадали, одна из них позже скончалась в больнице. У пострадавших травмы средней степени тяжести, двоим школьникам потребовались операции. Виктор Пильганов задержан по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения по ч. 4 ст. 264 УК РФ

Роман Рыскаль