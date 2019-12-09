Audi представила гибридный кроссовер Q7 TFSI e quattro

Audi Q7 60 TFSI e quattro. Фото: Audi

Audi Q7 60 TFSI e quattro. Фото: Audi

Audi Q7 60 TFSI e quattro. Фото: Audi

Полноприводный автомобиль оснащается бензо-электрической силовой установкой, в состав которой входят 340-сильный бензиновый 3-литровый турбомотор V6 и 128-сильный электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Кроссовер доступен в 456-сильной версии Q7 60 TFSI e и 381-сильном варианте Q7 55 TFSI e.

Под полом багажника размещен аккумулятор на 17,3 кВт/ч, который позволяет проехать на электротяге до 43 км со скоростью до 135 км/ч. Новинка способа работать в нескольких режимах силовой установки (EV и Hybrid, в котором есть варианты Auto и Hold).

Версия Audi Q7 60 TFSI e quattro отличается темным декором кузова, 20-дюймовыми колесными дисками и тормозами с красными суппортами, спортивным пакетом S Line для экстерьера и интерьера, а также более богатой базовой комплектацией. Для версии Audi Q7 55 TFSI e quattro доступно это же оснащение, но часть его предлагается за доплату.

На европейском рынке Audi Q7 TFSI e quattro поступит в продажу уже до конца 2019 года. Напомним, ранее Audi представила гибридную версию своего флагманского седана A8 — версию Audi A8 L 60 TFSI e quattro.