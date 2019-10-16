Audi сделала гибридную модификацию седана A8

Компания Audi представила новую модификацию флагманского седана A8 — гибридное исполнение A8 L 60 TFSI e quattro.

Полноприводный автомобиль оснащается бензо-электрической силовой установкой суммарной мощностью 449 л.с., в состав которой входят 340-сильный бензиновый 3-литровый V6 и 136-сильный электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Под полом багажника размещен аккумулятор на 14,1 кВт/ч, который позволяет проехать на электротяге до 46 км со скоростью до 135 км/ч. Новинка способа работать в нескольких режимах силовой установки (EV и Hybrid, в котором есть варианты Auto и Hold).

Версия Audi A8 L 60 TFSI e quattro отличается особой компоновкой светодиодных ходовых огней, дополнительным хромированным декором и эксклюзивными 19-дюймовыми колесными дисками.

На европейском рынке продажи Audi A8 L 60 TFSI e quattro начнутся в четвертом квартале 2019 года.