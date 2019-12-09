Прокуратура проверит видео с матерящейся мэром Липецка

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников обратился в прокуратуру, МВД и горсовет Липецка с просьбой проверить видео, на котором мэр Евгения Уваркина ругается матом, проверяя ход реконструкции Нижнего парка. Ведомства уже приняли обращения, сообщил господин Хомутинников в своем Telegram-канале.

«Горсовет (который выбирал мэра Липецка.— “Ъ-Черноземье”) прошу организовать рассмотрение вопроса о неэтичном поведении главы города и о его моральном осуждении, вплоть до удаления в отставку, — сказал господин Хомутинников.— Муниципальный служащий обязан избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления».

В прокуратуре уже сообщили ТАСС, что проведут проверку по заявлению депутата. Наполним, в конце прошлой недели в Telegram появилось видео, на котором глава Липецка совершает утренний обход Нижнего парка города, где ведется реконструкция. При этом она нецензурно сообщает «коллегам», что недовольна ходом работ, перечисляет недостаток техники и работников, переживая, что объект не будет готов к моменту его контрольного осмотра губернатором.

Евгения Уваркина ранее пояснила, что видео не было публичным, оно записывалось для закрытого чата по реконструкции парка для сотрудников мэрии и представителей подрядчиков.

«Расстроена только одним: что те подрядчики, которые вытащили личное обращение из личного чата, на мой взгляд, не очень корректно поступают. Нужно усиливаться и работать, а не заниматься рассылкой личных переписок»,— сказала госпожа Уваркина.





Сергей Калашников