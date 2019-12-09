Первые «Ласточки» вышли на маршруты между Екатеринбургом, Пермью и Тюменью

Сегодня впервые вышли на межрегиональные маршруты Пермь – Екатеринбург и Тюмень – Екатеринбург электропоезда «Ласточка». Электрички курсируют между городами в режиме «дневного экспресса»: выезжают утром из Перми и Тюмени в Екатеринбург, а вечером возвращаются. В пути в одну сторону поезд будет находиться около пяти часов.

«До недавнего времени такие инновационные составы курсировали на СвЖД только в пригородном сообщении. Сейчас рейсы “Ласточек” между Пермью, Тюменью и Екатеринбургом будут выполняться каждый день, а уже в следующем году их станет больше: и утром, и вечером»,— отметил на торжественной церемонии начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников.

В Свердловской области «Ласточки» курсируют с 2015 года, напомнили в департаменте информационной политики региона. Их производством занимается завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие группы «Синара» и корпорации Siemens) в Верхней Пышме.