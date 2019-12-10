Поиск нового национального стиля В Нижнем Новгороде в третий раз прошла неделя моды Matryoshka fashion week.

Неделя моды Matryoshka fashion week прошла в Нижнем Новгороде уже в третий раз. В нынешнем году ее тема — «Поиск нового национального стиля».

На конкурс было представлено около ста работ, в которых воплотился современный взгляд дизайнеров на народные художественные промыслы и традиционные костюмы России. Из этих заявок организаторы отобрали двадцать финалистов, чье творчество оценивало представительное жюри. На гала-показе были продемонстрированы двенадцать лучших коллекций.

Гала-показ впервые прошел в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Его открыла коллекция Дома моды Lada&Lisa фабрики «Хохломская роспись», кторую представляли успешные бизнес-леди со своими детьми. Такое дефиле было призвано подчеркнуть главную идею нового бренда: преемственность поколений, сохранение национальных традиций и наследия предков.

О своих впечатлениях от коллекции дома моды Lada&Liza и о важности сохранения художественных промыслов рассказал президент Международной ассоциации байеров и фэшндиректор Milo Group Георгий Ростовщиков.

По словам организатора конкурса, председателя Союза дизайнеров России в Нижегородской области Ольги Рыхловой, Matryoshka fashion week — это не только конкурс дизайнеров, но и возможность серьезно поговорить о дальнейшем развитии индустрии.

О важности дискуссий в рамках прошедшей недели моды рассказала член жюри конкурса и президент ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров России Наташа Барбье.

По итогам конкурсного показа профессиональное жюри присудило гран-при конкурса Евгении Медведевой, показавшей коллекцию с городецкой золотной вышивкой. Два суперприза вручены Виолетте Лангас и Дому моды Lada&Liza. Виолетта Лангас поедет с коллекцией «Стихия чувств», в которой платья и жакеты из мягкого трикотажа с каллиграфическими надписями в Пизу, а коллекция хохломских аксессуаров Дома моды Lada&Liza будет показана в Милане.

По словам Ольги Рыхловой, решение жюри конкурса Matryoshka Fashion Week присудить Дому моды Lada&Liza супер-приз — участие в Променаде Российской моды в Милане — совпало с мнением организаторов Променада, которые посчитали коллекцию Lada&Liza лучшей среди конкурсантов.