На добрую память об отдыхе Постояльцы отелей увозят с собой матрасы и телевизоры

Уже никого не удивляет, когда постояльцы отелей, освобождая номер, забирают себе на память канцелярские принадлежности, шампуни, тапочки, вешалки или даже полотенца и халаты. Однако, как показало исследование, проведенное германским сайтом-путеводителем по отелям Wellness Heaven, в последнее время постояльцы — особенно 4- и 5-звездных отелей — обращают внимание на более дорогие предметы и умудряются вынести и увезти с собой, например, кофеварки, эксклюзивные матрасы и даже концертные рояли.

Эксперты Wellness Heaven опросили 1157 отельеров в разных странах мира, чтобы выяснить, что чаще всего «благодарные» клиенты забирают с собой из отеля, выписываясь из номера.

Как оказалось, вместе с постояльцами отели навсегда покидают:

полотенца (77,5%),

банные халаты (65,1%),

вешалки (49,3%),

ручки (39,1%),

ножи, вилки и ложки (33,6%),

косметические принадлежности (33,2%),

одеяла (15,6%) и подушки (14,3%),

а также посуда (12,7%).

Но кому-то этого мало, и из некоторых отелей пропадают совсем уже необычные предметы: лейка душа, накладное сиденье унитаза, раковина умывальника, цифры на двери номера, деревянные лавочки из сауны, чучела, горшки с цветами, стереосистемы, а из одного итальянского отеля кто-то сумел даже вывезти концертный рояль.

При этом оказалось, что у постояльцев 4-звездных и 5-звездных отелей разные предпочтения. Первые чаще выбирают полотенца, халаты, ручки, батарейки. Вторые обращают внимание на произведения искусства, украшающие номера, телевизоры, кофеварки, компьютеры и дорогие матрасы, стоимостью в несколько тысяч долларов. Чаще всего матрасы выносят под покровом ночи, воспользовавшись лифтами, которые ведут на подземную парковку, и спокойно увозят.

В 5-звездных отелях вероятность выноса телевизора в 9 раз, картин — в 5,5 раза, матрасов — в 8,1 раза выше, чем в 4-звездном.

Кроме того, выбор увозимых предметов отличается в зависимости от национальности постояльцев. Так, стандартный набор — полотенце, халат, шампуни и мыло — вынесут, скорее всего, немцы или британцы. Австрийцы чаще интересуются посудой и кофеварками, американцы — подушками и батарейками, которые они вынимают из пультов. А вот голландцы предпочитают выкручивать электрические лампочки и забирать с собой туалетную бумагу.

Алена Миклашевская