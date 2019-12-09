В Кирове завершили расследование дела о гибели ребенка, запертого матерью в квартире

Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение в отношении 21-летней матери, которая оставила трехлетнюю дочь одну в квартире на несколько дней. Ребенок скончался. Мать обвинили в убийстве малолетнего с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело передано в суд, сообщает кировское следственное управление СК РФ.

Тело ребенка обнаружили в феврале 2019 года. Результаты экспертизы показали, что девочка скончалась от обезвоживания организма, голодания и общего переохлаждения. Мать по результатам исследования оказалась вменяемой, она признала вину.

Во время расследования следователи осмотрели медицинскую карту погибшего ребенка (ранее отмечалось, что погибшая не наблюдалась в государственных медучреждениях с 2016 года), допросили участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, бабушку погибшей, отца ребенка и подруг матери. Последние сообщили, что обвиняемая неоднократно говорила о намерении сдать дочь в детский дом.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, после этого происшествия кировские власти задумались о раннем выявлении детей в социально опасном положении.

Анастасия Еремина