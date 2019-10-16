В Кирове мать погибшей в квартире трехлетней девочки признали вменяемой

В Кирове завершается расследование уголовного дела в отношении 21-летней матери, которая оставила трехлетнюю дочь одну в квартире на несколько дней, из-за чего ребенок погиб. Как сообщает региональное следственное управление, обвиняемая прошла психиатрическую экспертизу и была признана вменяемой.

Напомним, тело ребенка было обнаружено 20 февраля в квартире дома по улице Щорса в Кирове. Как показала судмедэкспертиза, причиной смерти стали обезвоживание организма, голодание и переохлаждение. Мать погибшей обвиняют в убийстве ребенка с особой жестокостью (пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Кировчанка находится под стражей. Ранее она частично признала свою вину.

Анастасия Еремина