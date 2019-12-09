В Финляндии будет самый молодой в мире премьер-министр

34-летняя Санна Марин, занимающая пост министра транспорта Финляндии, станет самым молодым премьер-министром в мире после победы на внутренних выборах Социал-демократической партии Финляндии. Страна оказалась без премьер-министра после того, как на прошлой неделе в отставку ушел ее коллега по партии Антти Ринне.

Госпожа Марин заявила, что «никогда не думала про свой возраст или пол, а думала о причинах, по которым… (она.— “Ъ”) занимается политикой, и о том, что помогает… получать поддержку избирателей».

В политику и впоследствии в правительство Санна Марин пришла из местного самоуправления — в 2012 году она была избрана в городской совет ее родного города Тампере, второго по значимости города страны, спустя год она возглавила совет. В 2015 году госпожа Марин стала депутатом парламента от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны.

Евгений Хвостик