«Лаборатория Касперского» предупредила о всплеске интернет-мошенничества

В 2019 году выросло число мошеннических интернет-рассылок, в которых пользователям обещают крупное денежное вознаграждение, сообщается в пресс-релизе «Лаборатории Касперского». Число заблокированных попыток перехода на мошеннические ресурсы выросло более чем в 13 раз по сравнению с прошлым годом. С июня по декабрь 2018-го было выявлено около 2,7 млн таких попыток, а за аналогичный период 2019-го — 36,7 млн.

Речь идет о так называемых скам-рассылках (от англ. scam — мошенничество). Начиная с этого лета «Лаборатория Касперского» каждый месяц фиксирует около 2 тыс. новых скам-ресурсов. Пользователям обещают денежные выплаты за участие в акции или прохождение опроса. Для получения вознаграждения просят оплатить комиссию или закрепительный платеж, сумма в среднем составляет 200 руб. В итоге пользователь теряет выплаченные деньги, а также рискует предоставить злоумышленникам свои платежные данные.

Часто рассылки отправляют от имени крупных компаний, иногда под видом лотерей. Помимо электронной почты мошенники используют социальные сети, видеосервисы, блоги и т. д. «Лаборатория Касперского» оценивает потенциальный ущерб от действий преступников во второй половине 2019 года в сумму более 7 млрд руб.

Как можно обезопасить телефон от мошеннических рассылок, читайте в публикации “Ъ FM”.