Календари устанавливают свои даты

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества — через календарь в смартфоне. Как выяснил «Ъ FM», многие владельцы гаджетов с удивлением обнаружили уведомления, например, с напоминанием о том, что им нужно перевести деньги на счет неизвестного банка.

А другим пользователям предлагается перейти по ссылке, чтобы, напротив, получить некий выигрыш:

«Увидела странное, помеченное большими красными восклицательными знаками, новое напоминание, которого я сама не ставила. Оно было связано с каким-то банком, карточки которого у меня нет, возможно, не существующим. Я очень перепугалась, открыла его, чтобы посмотреть, что там. И текст этого напоминания был примерно следующий: “Чтобы не заблокировали карту или для разблокировки карты перейдите по этой ссылке”. Переходить я, конечно, не стала, потому что это опасно. Но попыталась его удалить. И тогда меня спросил мой календарь, хочу ли я это сделать для всех напоминаний или только для этого. То есть получается, что это какое-то повторяющееся событие, которое собиралось мне действовать на нервы. В общем, какая-то эпидемия в календаре». «Уведомления заспамили каждый день моего календаря, даже до 2021 года. Они не удаляются. Я заметила, у меня это происходит где-то месяца полтора или два. Сначала мне посоветовали отключить подгрузку геотега, что не совсем удобно, потому что календарь — мой рабочий инструмент. Я отключила календарь Gmail от своего. И сейчас приходят уведомления, но их нет в самом календаре. Сообщение типа: “Вы получили вознаграждение 5 тыс. руб., вам начислена денежная премия”. Адреса какие-то странные. Естественно, я по ссылке не перехожу, поэтому не знаю, что там дальше происходит».

Лучший способ борьбы с мошенниками на данный момент – «отвязать» календарь от почты, считает эксперт по информбезопасности Лука Сафонов: «Когда почтовые ящики получают какое-то уведомление с датой, они ее распознают. Вы, например, можете забронировать столик в ресторане или оформить какой-то заказ, и вам приходит письмо, что там изменилось время. Оно может поменять и дату в календаре, и события. Соответственно, мошенники этим пользуются. Они добавляют карточку в письмо, и она автоматически попадает в календарь. Чтобы обезопасить себя, нужно отключить добавление событий от неизвестных контактов как минимум или просто отключить автоматическое добавление».

По данным компании Cybersecurity Ventures, в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд.

Александра Козлова