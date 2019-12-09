На ремонт дороги под Старым Осколом могут потратить 400 млн рублей

Белгородская область начала поиск подрядчика для проведения капитального ремонта 30,5 км автодороги в Старооскольском городском округе. Конкурс на выполнение работ объявило правление дорожного хозяйства и транспорта областного правительства, сообщается на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта на ремонт автодороги составляет 382,24 млн руб. Отремонтировать планируется три участка межмуниципальной трассы «Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое» общей протяженностью 30,5 км. По условиям закупки, ремонт должен быть завершен до 20 июля 2021 года.

Сергей Калашников