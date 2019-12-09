«Руслайн» открывает зимние рейсы из Воронежа в Сочи и Крым

Авиакомпания «Руслайн» во второй половине декабря планирует открыть зимнее авиасообщение между Воронежем, Сочи и Симферополем. Об этом сообщает пресс-служба воронежского аэропорта. Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 (50 кресел). Полеты прекратятся в межсезонье, 28 марта.

Полеты в Крым начнутся 18 декабря, они будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Воронежа планируется в 11.45, но в аэропорту подчеркивают, что расписание пока предварительное. Также запланированы четыре дополнительных рейса на новогодние каникулы — вылет в 13.15 29 и 31 декабря, 2 и 7 января.

Программу полетов в Сочи планируется открыть с 21 декабря. Рейсы должны выполняться первоначально раз по субботам в 7.30, а с 15 января также по вторникам в 13.00. Дополнительные рейсы в каникулы запланированы на 24, 30 и 31 декабря, 2, 7 и 8 января. Стоимость билетов в одну сторону, по данным авиакомпании, начинается от 4,5 тыс. руб.

Сергей Калашников