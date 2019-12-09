Начинающим предпринимателям доступна новая мера господдержки – месяц бесплатного бухучета

В рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Ростовской области действует акция для начинающих предпринимателей: месяц бесплатного бухучета. Воспользоваться этой и рядом других мер господдержки можно в центрах «Мой бизнес», которые открыты в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге и Волгодонске.



— Мы постоянно проводим мониторинг проблем начинающих предпринимателей и на основе полученных данных формируем обучающие программы, проводим семинары и консультации, приглашаем экспертов по тому или иному вопросу, — рассказывает директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства — оператора центров «Мой бизнес» в области Яна Куринова. — В последний месяц года мы решили оптимизировать наши возможности исходя из лимитов бюджетного финансирования, которые нам доводятся, и предложить бесплатный бухучет сроком на один месяц с приоритетом для начинающих, потому что для них это наиболее актуально. Сколько бы мы ни проводили семинаров по вопросам налогового планирования, они всегда очень востребованы. Изучив проблематику бизнеса в период становления, мы решили, что проведение месячника бесплатного бухучета будет актуальным. Мы привлекли к работе квалифицированных специалистов, которые будут оказывать помощь предпринимателям. В дальнейшем, исходя из наших финансовых возможностей и успешности проведенного месячника, мы готовы продолжить работу. Особенно учитывая тот факт, что предприниматели закрывают финансовый год в первом квартале, и именно в этот период помощь в вопросах финансового учета будет очень своевременна. Скорее всего, в марте мы снова будем оказывать такие услуги.

В бесплатный пакет услуг входят консультации по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов). То есть специалисты не просто все сделают за вас, а объяснят, как ведется бухгалтерский и налоговый учет, ответят на вопросы, разберут сложные моменты, помогут навести порядок в финансовой документации. Главные задачи, которые помогут выполнить консультанты, — постановка бухгалтерского и налогового учета, текущее ведение бухгалтерского учета по регистрам «Банковский счет» и «Касса», составление учетной политики и регламентирующих документов (приказы, акты, протоколы). Кроме этого начинающее предприятие сможет получить консультационные услуги по подбору персонала, проконсультироваться по вопросам применения трудового законодательства РФ.