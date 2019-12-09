Начинающим предпринимателям доступна новая мера господдержки – месяц бесплатного бухучета

В рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Ростовской области действует акция для начинающих предпринимателей: месяц бесплатного бухучета. Воспользоваться этой и рядом других мер господдержки можно в центрах «Мой бизнес», которые открыты в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге и Волгодонске.
— Мы постоянно проводим мониторинг проблем начинающих предпринимателей и на основе полученных данных формируем обучающие программы, проводим семинары и консультации, приглашаем экспертов по тому или иному вопросу, — рассказывает директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства — оператора центров «Мой бизнес» в области Яна Куринова. — В последний месяц года мы решили оптимизировать наши возможности исходя из лимитов бюджетного финансирования, которые нам доводятся, и предложить бесплатный бухучет сроком на один месяц с приоритетом для начинающих, потому что для них это наиболее актуально. Сколько бы мы ни проводили семинаров по вопросам налогового планирования, они всегда очень востребованы. Изучив проблематику бизнеса в период становления, мы решили, что проведение месячника бесплатного бухучета будет актуальным. Мы привлекли к работе квалифицированных специалистов, которые будут оказывать помощь предпринимателям. В дальнейшем, исходя из наших финансовых возможностей и успешности проведенного месячника, мы готовы продолжить работу. Особенно учитывая тот факт, что предприниматели закрывают финансовый год в первом квартале, и именно в этот период помощь в вопросах финансового учета будет очень своевременна. Скорее всего, в марте мы снова будем оказывать такие услуги.
В бесплатный пакет услуг входят консультации по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов). То есть специалисты не просто все сделают за вас, а объяснят, как ведется бухгалтерский и налоговый учет, ответят на вопросы, разберут сложные моменты, помогут навести порядок в финансовой документации. Главные задачи, которые помогут выполнить консультанты, — постановка бухгалтерского и налогового учета, текущее ведение бухгалтерского учета по регистрам «Банковский счет» и «Касса», составление учетной политики и регламентирующих документов (приказы, акты, протоколы). Кроме этого начинающее предприятие сможет получить консультационные услуги по подбору персонала, проконсультироваться по вопросам применения трудового законодательства РФ.
Внимание! Акция действует до 15 декабря! За подробной информацией и получением комплекса услуг и мер господдержки для предпринимателей обращайтесь в региональный центр «Мой бизнес» по адресу: ул. Седова, 6/3. Телефоны горячей линии: +7 (804) 333-32-31, +7 (863) 308-19-11.Сайт: www.mbrostov.ru.