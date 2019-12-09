Выставленный на «Авито» детсад может приобрести мэрия Краснодара

Администрация города рассмотрит возможность выкупа детского дошкольного учреждения по адресу: ул. Круговая, 4В, который застройщик выставил на продажу. Об этом зашла речь на аппаратном совещании в мэрии. «Я так понимаю, что в свое время он строился застройщиком с последующей эксплуатацией его как частного детского сада. Есть обращения от жителей — почему бы не купить муниципалитету? Давайте внимательно посмотрим на него», - отметил глава Краснодара.

Вице-мэр Александр Нарижный предложил обследовать помещение на предмет возможности его дальнейшего лицензирования.

Как ранее сообщали СМИ, на «Авито» появилось объявление об аренде или продаже детского сада в ЖК «Цветы». Площадь объекта 1,5 тыс. кв. метров. Стоимость продажи — 60 тыс. руб. за квадрат. На сайте застройщика «ЕкатеринодарИнвест-Строй» также значится объявление о продаже, цена не указана.

Андрей Ульченко