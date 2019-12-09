«Силовые машины» и «Элара» подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО «Силовые машины» и АО «Элара» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно касается совместной работы при создании систем автоматизированного управления для электрических станций и предприятий.

В частности, речь идет программно – технических средствах для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) энергоблоков. Как пояснил заместитель генерального директора по снабжению «Силовых машин» Егор Васильконов, соглашение не ограничивает компанию в выборе компонентов, выпускаемых другими производителями.