На юге Кузбасса сошла снежная лавина

Спецтехника в течение девяти часов чистила дорогу до поселка Усть-Кабырза в Таштагольском районе Кемеровской области, где сошедший снег заблокировал часть дороги. Как сообщили «Интерфаксу» в районной администрации, лавина сошла ночью, протяженность завала составила 250 м, высота — от полутора до трех метров. Никто не пострадал.

В зимний период на юге Кузбасса традиционно проводят плановый принудительный спуск снежных масс на лавиноопасных участках. Лавиноопасный сезон обычно длится с декабря по апрель, работа активизируется к марту.

Как ранее сообщалось, из-за обильных снегопадов была парализована работа горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области.

Юрий Зуев