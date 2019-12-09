Чем известна Лидия Михеева

Новым секретарем Общественной палаты России избрана заслуженный юрист России Лидия Михеева. Подробности ее биографии — в материале “Ъ”.

Михеева Лидия Юрьевна родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юрфак Алтайского госуниверситета. Доктор юридических наук, тема диссертации — «Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства».

С 1993 по 2003 год работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры гражданского права Алтайского госуниверситета, юристом коммерческих организаций. С 2003 года — профессор, затем заведующая кафедрой гражданского права Российской правовой академии Минюста. С 2004 года преподавала в Российской школе частного права при президенте РФ, читала курсы «Актуальные проблемы семейного права» и «Нематериальные блага».

В 2006–2008 годах — консультант Исследовательского центра частного права при президенте РФ. Затем была заместителем руководителя аппарата комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. С 2010 года работала заместителем руководителя Исследовательского центра частного права. 30 декабря 2018 года распоряжением правительства РФ возглавила эту организацию.

С 2014 года входит в состав Общественной палаты (ОП) РФ, с 2017 года — заместитель секретаря ОП.

Член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Входит в состав рабочей группы Совета по совершенствованию законодательства о вещных правах. Член научно-консультативных советов при Верховном суде, Минюсте и Федеральной нотариальной палате. Является членом Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Автор более 150 научных трудов, включая монографии и комментарии к актам законодательства.