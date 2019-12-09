FT: Китай вводит запрет на зарубежное оборудование и ПО в госучреждениях

Власти Китая вводят запрет на использование зарубежной компьютерной техники и иностранного программного обеспечения в госучреждениях, сообщает Financial Times (FT).

Согласно директиве, госучреждения страны должны полностью перейти на продукцию китайских разработчиков и производителей в течение ближайших трех лет. По оценке аналитиков из China Securities, в общей сложности предстоит заменить 20–30 млн единиц компьютерной техники. Программу начнут реализовывать по схеме «3–5–2»: 30% техники в госучреждениях Китая будет заменено в 2020 году, 50% — в 2021 году, а в 2022 году будут заменены оставшиеся 20%.

Распоряжение китайского правительства стало ответным шагом на действия США, которые в мае ввели запрет на закупку китайского оборудования американскими госучреждениями, отмечает издание. Кроме того, этот шаг является частью программы китайских властей по обеспечению технологической независимости страны от зарубежных разработчиков ПО и производителей компьютерной техники.

Кирилл Сарханянц