Лжебанкир похитил деньги со счета у сотрудницы одного из банков Ижевска

Лжебанкир похитили 43 тыс. руб. со счета 22-летней сотрудницы отделения одного из банков в Ижевске. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил о незаконной транзакции с ее банковского счета. Женщина поверила звонившему, назвала ему данные своей карты и пин-код. В результате с ее счета похитили указанную сумму.

Напомним, что ранее лжесотрудники банка по схожей схеме похитили более 62 тыс. руб. со счета 36-летней менеджера отделения одного из банков в Ижевске. Было также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).