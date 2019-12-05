Лжеколлеги похитили деньги со счета у сотрудницы одного из банков Ижевска

Лжесотрудники банка похитили боле 62 тыс. руб. со счета 36-летней менеджера отделения одного из банков в Ижевске. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка, в котором она работает. Звонивший сообщил, что с ее банковского счета совершается транзакция. Ижевчанка сказала, что не совершала никаких операций. Злоумышленник сообщил, что для отмены операций необходимо назвать номер карты и код, указанный на обороте. Потерпевшая назвала эти данные. После этого звонивший перевел звонок на коллегу, который попросил несколько раз произнести слово «отмена». Затем злоумышленник сказал, что для завершения операции он переключит звонок на автоинформатор, где ижевчанке необходимо произнести слова «да» и «нет» в определенной последовательности. Потерпевшая выполнила все действия, а с ее банковского счета было похищено более 62 тыс. руб.