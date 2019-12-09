09 декабря, понедельник
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Водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о сильном тумане и призвала быть осторожнее на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Ростовской области перепадами температур и тумана, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения»,— говорится в сообщении.

Водителей призвали увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Пешеходов попросили быть внимательными при переходе проезжей части и переходить дорогу спокойным шагом, сняв капюшон.

Дарья Голякова


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