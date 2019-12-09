Правительство Хабаровского края отрицает вызов Фургала на допрос в Москву

Правительство Хабаровского края отрицает информацию местных СМИ по поводу вызова губернатора Сергея Фургала в Москву на допрос по ситуации с «Амурсталью». Пресс-служба утверждает, что глава региона посетил столицу с рабочим визитом. Ранее DVhab.ru сообщил, что господина Фургала срочно вызвали в Москву, потому что он, будучи депутатом Госдумы, дал поручительство заводу на 2 млрд руб. В правительстве утверждают, что поручительство давала его супруга.

«Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда. Но глава региона с субботы действительно находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания»,— приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко.

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В «Амурстали» в ноябре прошли обыски, одного из учредителей ГК «Торэкс», который владеет заводом, задержали. В компании сообщали, что из-за этого предприятие может приостановить работу. Региональные власти намерены были обратиться в Генпрокуратуру с просьбой изучить действия правоохранительных органов. В правительстве рассказывали СМИ, что поручителем по кредиту для «Торэкса» была супруга господина Фургала, а не он сам.

В ноябре в Москве арестовали бизнесмена, в прошлом делового партнера господина Фургала Николая Мистрюкова. Его подозревают в двух убийствах и в покушении в 2004–2005 годах.

Сергей Фургал выиграл выборы губернатора в 2018 году. Он выдвигался от ЛДПР.

Как работается губернатору не от «Единой России» — в интервью господина Фургала “Ъ” «Либо мы должны перестроиться, либо люди нас тоже сметут».