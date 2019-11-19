Силовики изъяли документы в хабаровском минпроме и у владеющей «Амурсталью» компании «Торэкс»

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае провели обыски и другие оперативно-разыскные мероприятия в офисах группы компаний «Торэкс», а также в кабинетах зампреда правительства региона Юрия Золочевского и краевого министра промышленности Сергея Денисенко. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко подтвердила “Ъ”, что в понедельник в правительстве побывали сотрудники правоохранительных органов.

«Никого не задерживали. Золочевский на рабочем месте, Денисенко находился в Санкт-Петербурге в командировке в тот момент и сейчас, собственно, тоже. Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы»,— сказала она.

ГК «Торэкс» образована в 2007 году, включает единственный на Дальнем Востоке завод черной металлургии «Амурсталь», сеть заготовки лома из 53 компаний. По данным «СПАРК-Интерфакса», 25% принадлежит Ларисе Стародубовой, супруге хабаровского губернатора Сергея Фургала. Несколько функционеров ГК на выборах в сентябре прошли по спискам ЛДПР в законодательную думу Хабаровского края.

В УМВД края и города Хабаровска информацией об участии полицейских в обысках не располагают. Не дают пока комментарии и в других силовых структурах. Неофициально источники называют причиной уклонение от уплаты налогов и незаконное возмещение НДС.

Как сообщает портал Transsibinfo и ряд местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у порядка 20 скупщиков лома, а также на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре.

«Когда Сергей Фургал был депутатом Госдумы, на него давили прежние власти региона, чтобы он решил вопрос с поиском инвестора на федеральном уровне. Сергей Фургал помог найти инвестора. Далее для возобновления производства были необходимы дополнительные оборотные средства. Банки запросили гарантии исполнения финансовых обязательств. Поручителем тогда выступила супруга Сергея Ивановича (Фургала.— “Ъ”), и для это ей пришлось стать соучредителем»,— привела детали предыстории госпожа Томченко. Она подчеркнула, что тогда Сергей Фургал был депутатом и его супруге не запрещалось заниматься коммерческой деятельностью.

«При этом в распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала. Это можно проследить по финансовой отчетности, декларациям о доходах, а также по документам, которые в полном объеме предоставляются в налоговую службу. Во время губернаторской гонки, насколько мне известно, вопрос о выходе из состава учредителей рассматривался. Но юридически это оказалось невозможно, так как кредитные линии еще не были закрыты, а срок действия обязательств не прекращен»,— уточнила “Ъ” пресс-секретарь главы региона.

Эрнест Филипповский, Хабаровск