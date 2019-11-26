«Амурсталь» может остановить производство после обысков и выемки документов силовиками

Власти Хабаровского края намерены обратиться в Генпрокуратуру с просьбой изучить действия правоохранительных органов в отношении группы компаний «Торэкс» (владеет заводом «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре) и дать им оценку, сообщили “Ъ” в пресс-службе правительства региона. Чиновники провели совещание с участием представителей группы, контрагентов, энергетиков, банкиров и силовых структур.

«На прошлой неделе в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний, оперативники публично провели выемку документации, а одного из учредителей задержали. Это повлекло за собой череду событий, которые в ближайшем будущем могут привести к остановке работы металлургического завода. Все иностранные и российские покупатели на протяжении уже семи дней встали на паузу»,— заявил на совещании замгендиректора предприятия Дмитрий Козлов (материалы совещания имеются в распоряжении “Ъ”).

Он сообщил, что имеющиеся у предприятия иностранные контракты оказались под угрозой невыполнения. Поставщики лома и материалов, без которых завод не может работать, также приостановили отгрузку в адрес предприятия, «и через десять дней завод будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома». При этом остановка завода в зимний период на срок более четырех суток «приведет к полной потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования». Вероятный ущерб господин Козлов оценил примерно в 1,5 млрд руб.

Представители банков-кредиторов подтвердили временную приостановку кредитования в связи с арестом одного из поручителей и соучредителей Николая Мистрюкова (доля в группе 25%). Банкиры попросили правительство региона предоставить гарантии, а также дополнительное обеспечение со стороны компании.

В правительстве Хабаровского края, со своей стороны, также не могут дать финансовые гарантии банкам, это не позволяет соглашение с Минфином РФ. Однако, как сообщил исполняющий обязанности председателя правительства края Юрий Золочевский, сейчас власти региона готовят документы по созданию залогового фонда объемом порядка 130 млрд руб. Он распорядился составить обращение в Генпрокуратуру для проверки законности действий полиции. По мнению господина Золочевского, в сложившейся ситуации завод может подвергнуться рейдерскому захвату.

Развитие металлургического комплекса ведется в соответствии с распоряжением правительства РФ № 704-р, документ регламентирует реализацию поручений Владимира Путина в отношении Комсомольска-на-Амуре. Согласно распоряжению, правительство Хабаровского края отвечает за исполнение этих поручений и обязано оказывать поддержку предприятиям и организациям в рамках Долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.

Константин Грошин, Хабаровск