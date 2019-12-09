БелЗАН займет в Новикомбанке 800 млн рублей

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН, входит в «Ростех») намерен привлечь в Новикомбанке кредитную линию с лимитом 800 млн руб. Кредитный договор с банком был заключен 2 декабря. Средства привлекаются на срок до 29 ноября 2024 года, следует из сообщения предприятия.

Цели привлечения кредита не уточняются. По условиям кредитного соглашения, общий объем выплат БелЗАНа банку составит 1,12 млрд руб., что соразмерно 35,8% от стоимости активов предприятия. Совет директоров компании сделку пока не одобрял.

БелЗАН — основной производитель крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа (контролируется СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan — компанией Alliance Rostec Auto BV) и КамАЗа. Градообразующее предприятие Белебея. Контролирует 50% российского рынка крепежных изделий для автопрома.

Ирина Самойлова