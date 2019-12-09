Воронежские аграрии дополнительно получат 1 млрд рублей субсидий

Правительство РФ выделит Воронежской области дополнительную субсидию в 1,2 млрд руб. из федерального бюджета на поддержку села и агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам встречи вице-премьера РФ Алексея Гордеева с губернатором Воронежской области Александром Гусевым

За счет субсидий можно будет компенсировать часть затрат на создание и модернизацию объектов АПК Отмечается, что воронежская область получит самую большую сумму из 33 регионов, которым обещаны дополнительные субсидии. Всего из госбюджета на эти цели выделяется почти 6 млрд руб.

Сергей Калашников