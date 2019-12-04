Финансы лишились баланса

Власти регионов Черноземье завершают работу над главными финансовыми документами на 2020 год. Воронежская и Белгородская области впервые в современной истории перешагнули через психологическую отметку расходов в 100 млрд руб. Расходы бюджетов росли с опережением доходов, поэтому большинству регионов не удалось избежать увеличения дефицита. Эксперты отмечают, что в финансовом планировании уже нет места «ложному оптимизму», но чиновники рассчитывают в будущем году компенсировать дефицит за счет дополнительных доходов.

Третьего декабря депутаты областной думы приняли в первом чтении проект бюджета Воронежской области на 2020 год. Он впервые превысил психологическую отметку в 100 млрд руб. — доходы ожидаются на уровне 123,6 млрд руб. Это на 27,8% больше, чем в первоначально принятом бюджете-2019, а расходы — в 124,2 млрд руб. (+25,5%). Воронежская область стала одним из немногих регионов Черноземья, где рост основных статей бюджета-2020 не сопровождался ростом дефицита. Он пока составляет 574 млн руб. (-73,9% от принятого в 2019 году).

Диаграмма: Сергей Калашников

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов отметил, что прогнозируемый дефицит «имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете». Спикер напомнил, что бюджет с момента «нулевого» чтения вырос почти на 13 млрд руб.: «Регион получил масштабные федеральные вливания. Во многом это стало возможным благодаря тому, что область полностью готова к софинансированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы».

Сократился при росте остальных статей бюджета дефицит в Липецкой области. Проект региональной казны 28 ноября прошел через публичные слушания. По документу доходы ожидаются в 61,3 млрд руб. (+15%), расходы — 64,4 млрд руб. (+11%). Дефицит по сравнению с первоначально принятым на 2019 год стал меньше на 37% и составил 3,1 млрд руб.

В других регионах Черноземья властям не удалось избежать значительного увеличения дефицита. Бюджет Белгородской области на 2020 год был принят в первом чтении 21 ноября. Объем доходов по сравнению с 2019-м вырос до 97,5 млрд руб. (+19,3%), расходы достигли 103,9 млрд руб. (+21,8%). Дефицит увеличился на 79% и составил 6,4 млрд руб.

Бюджет Курской области на 2019 год принимался бездефицитным, на 2020-й — с преобладанием расходов над доходами на 730 млн руб. Финансовый документ был принят в первом чтении 14 ноября с доходами в 59,1 млрд руб. (+19%) и расходами около 59,9 млрд руб. (+21%).

Парламентарии в Тамбовской области приняли бюджет в первом чтении на заседании 29 ноября с прогнозом доходов в 42,9 млрд руб. (+10%), а расходов — в 45,3 млрд руб. (+11%). Дефицит региональной казны увеличился по сравнению с прогнозом на 2019 год на 20%, до 2,4 млрд руб.

Полностью, в двух чтениях и окончательной редакции, пока принят бюджет лишь в Орловской области. На заседании 29 ноября местные депутаты одобрили его с равными доходами и расходами в 36,3 млрд руб. (+31%). В облсовете отметили, что бюджет получился «сбалансированным». Бездефицитность бюджета Орловской области, как сообщал ранее “Ъ-Черноземье”, определяется не экономическими факторами. Госдолг региона уже несколько лет подряд находится на грани верхнего предела, поэтому, если у орловской казны возникнет дефицит, его нечем будет компенсировать. В других пяти регионах Черноземья бюджетам еще предстоит окончательное утверждение, в ходе которого их параметры еще могут незначительно измениться.

Первый вице-спикер тамбовской облдумы, известный в регионе экономист Владислав Юрьев отмечает, что риски опережающего роста дефицита актуальны для всех регионов и «единственный выход из этого — развитие производства для наращивания собственной доходной базы». «Сегодня все региональные финансисты в России стремятся к тому, чтобы к 2024 году сделать бюджеты субъектов профицитными. А профицит возникает за счет соединения достижений прошлого, живого труда и развития реального сектора экономики,— сказал господин Юрьев.— Мне эта цель кажется достижимой, дорогу осилит идущий. Но она должна быть не просто лозунгом, нужно действительно работать над этим».

Ранее многие регионы Черноземья уже планировали профицитные бюджеты на 2018 год, но после эта тенденция прекратилась. «Дело не в отсутствии оптимизма, а в ряде внешних проблем. Мы сейчас находимся не в самых лучших условиях. Есть и санкции Запада против России, и перепрофилирование геополитических приоритетов — все это требует затрат! А ряд стратегических государственных проектов даст отдачу лишь в перспективе. Для этого мы и работаем»,— заключил господин Юрьев.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что власти регионов Черноземья, «балансирующих на грани бездефицитности бюджета», отказываются от «ложного оптимизма» в финансовом планировании. «Искусственное создание профицита для них невыгодно в условиях федеральной программы по замещению госдолга перед банками дешевыми государственными кредитами. Это позволит, разумеется, в рамках лимитов формировать дефицит, чтобы не ограничивать финансирование нацпроектов», — заключил господин Жарский.

Сергей Калашников