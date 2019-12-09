Шамиль Садыков возглавит АО «Татмедиа»

Гендиректор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков будет назначен на пост главы АО «Татмедиа». Об этом на республиканском совещании в минувшую субботу заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Нынешний руководитель «Татмедиа» Андрей Кузьмин, ранее занимавший должность главы пресс-службы президента Татарстана, вскоре покинет пост.

Господин Садыков родился в 27 октября 1977 года в селе Шали Пестречинского района Татарстана. В 2000 году он окончил Казанский университет в 2000 году, получив диплом по специальности «Журналист». В 1997-99 годах он работал в телекомпании «Эфир». В 1999-2000 годах он был редактором новостей ГТРК «Татарстан», в 2000-2007 годах. - главный редактор телерадиокомпании «Казань». Также Шамиль Садыков работал пресс-секретарем Минтранса Татарстана, директором службы новостей телекомпании «Эфир», исполнительным директором телекомпании «Эфир-Набережные Челны» и руководителем пресс-службы ПСО «Казань».

"Ъ-Казань"