Антимонопольщики приостановили заключение контракта на строительство развязки у Ольгино

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило заключение контракта с победителем аукциона по строительству транспортной развязки около деревни Ольгино. Решение было принято в связи с поданной жалобой от ООО «Тендерфинанс» (Заволжье, оказывает услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Контракт был объявлен в ноябре, его начальная (максимальная) стоимость составила 1,9 млрд руб. Победителем аукциона выбрали ООО «Жилстрой-НН», которое запросило за свои услуги 1,76 млрд руб.

Как сообщается на портале госзакупок, в жалобе «Тендерфинанс» указал, что размер обеспечения исполнения контракта в конкурсной документации трактуется двояко, в связи с чем на этапе подачи заявки потенциальный подрядчик не может точно рассчитать свои расходы. Кроме того, указывает компания, заказчик – главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД НО) – требует, чтобы подрядчик установил на объекте камеры видеонаблюдения для онлайн-трансляции производства работ на участке. Однако компенсация затрат на закупку и установку оборудования не предусматривается, подрядчик должен делать это за свой счет. Это, по мнению заявителя, противоречит законодательству. «Тендерфинанс» просит провести внеплановую проверку деятельности ГУАД НО и обязать его внести изменения в документацию.

Рассмотрение жалобы в нижегородском УФАС начнется 9 декабря.

Анастасия Еремина