Подрядчика строительства дорожной развязки в Ольгино выберут в декабре

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области 5 декабря подведет итоги аукциона на строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино на въезде в Нижний Новгород. Как следует из документации на портале госзакупок, развязка на пересечении дорог Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород и проспекта Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) обойдется региональному дорфонду в 1,8 млрд руб.

На эти средства победитель аукциона должен построить двухуровневую развязку с путепроводом и магистральную дорогу на 4-6 полос движения. Все работы должны быть выполнены к 31 октября 2021 года. Итоги аукциона подведут 5 декабря.

Необходимость новой развязки глава региона Глеб Никитин связывал с активным жилищным строительством на границе Нижнего Новгорода и планами по присоединению к нему поселка Новинки Богородского района. По словам господина Никитина, это приведет к росту загруженности автодорог и потребует развития дорожной сети. Специалисты рассматривали несколько вариантов организации транспортных потоков, ни один из них так и не был принят. В итоге власти решили строить двухуровневую развязку.

Напомним, в Нижегородской области к началу 2025 года доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти в 1,3 раза. Это составит 38,2% от их общей протяженности.

Владимир Зубарев