Полиция назвала средний размер взятки в Прикамье

Средний размер взятки в текущем году в Прикамье составил 416 тыс. руб. Об этом на пресс-конференции рассказал врио замначальника УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Чернятьев. По его словам, в 2019 году было возбуждено 134 уголовных дела, касающихся взяточничества, в 13 случаях речь шла о крупном и особо крупном размерах. Общий ущерб составил более 247 млн руб. При этом сумма добровольного возмещения ущерба, а также стоимость арестованного имущества взяткополучателей и взяткодателей составила 825 млн руб.

Всего, по информации начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Сергея Путина, в крае за девять месяцев текущего года возбуждено более 600 уголовных дел коррупционной направленности. По его словам, около 30 из них было возбуждено по материалам надзорного органа; 154 приговора по коррупционным делам вступили в законную силу.