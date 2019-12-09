Прокуратура Можгинского района Удмуртии проводит проверку в связи с гибелью страдавшего ДЦП ребенка

Прокуратура Можгинского района проводит проверку в связи с гибелью страдавшего ДЦП ребенка из Можги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе проверки будут выяснены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики»,— отметили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства Ярославу Семенову и уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии, произошедшей в Можге. Сообщалось, что 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, умер после того, как в квартире умерла его мать. Отмечалось, что мальчик на долгое время остался в квартире наедине с мертвой мамой, которая скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Ребенок пытался звать на помощь, но соседи не обратили внимание на шум, т.к. подобное поведение для него было обычным. По предварительной версии, смерть ребенка наступила от переохлаждения.