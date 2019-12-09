Новосибирский губернатор потребовал ликвидировать «разные столы» в школьных столовых

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает недопустимым организацию разных столов в школьных столовых для разных категорий детей. Об этом он заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Глава региона потребовал разобраться с поступающей в правительство информацией о том, что дети в школах в зависимости от финансовых возможностей их родителей питаются разными по стоимости и качеству обедами.

«Недопустимо, чтобы для детей разных категорий организовывались разные столы — независимо от порядка финансирования школьного питания. Я прошу родительские комитеты и другие наблюдающие общественные организации следить за этим и своевременно информировать министерство образования, а само министерство — незамедлительно вмешиваться в ситуацию в случае обнаружения фактов «разных столов»,— заявил Андрей Травников.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что в этом году в региональном бюджете на организацию социального питания обучающихся запланированы средства в размере почти 1,4 млрд руб., что на 40% больше уровня прошлого года. В 2020 году расходы на питание школьников вырастут еще на 10% и превысят 1,54 млрд руб.

Правительство объясняет это ростом численности обучающихся, получающих льготное и бесплатное питание, и увеличением норматива на питание детей из многодетных и малоимущих семей с 40 до 45 руб. в день. В этом году питание на льготных условиях получают 78,4 тыс. детей из малоимущих и многодетных семей против 76,5 тыс. детей годом ранее. Бесплатным питанием обеспечены 31,8 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в Новосибирской области 960 дневных школ с общим количеством обучающихся 332,5 тыс. человек. Самостоятельно обеспечивают питание 784 школы, в прошлом году их было 795. Сторонние организации и предприятия питания обеспечивают 176 школ. Горячим питанием обеспечены 96,2% учащихся, это выше среднего показателя по России на 6%.

Общий объем средств на закупку продуктов питания школами составляет около 7,3 млрд руб. в год, больше половины продуктов закупается у новосибирских производителей.

Вета Наумова