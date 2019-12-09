Удмуртия выделит 33,89 млн рублей на ремонт дорог в Ижевске и Красногорском районе

В 2020 году из бюджета Удмуртии выделят средства на капремонт и ремонт дорог местного значения в Ижевске и Красногорском районе. Объем субсидий составит 25 млн руб. и 8,89 млн руб. соответственно. Распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Удмуртии планируют отремонтировать 80,6 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 32 км из них — 23 участка в Ижевске. Кроме того, 100,9 км дорог восстановят в рамках республиканской программы «Опорный план дорожной деятельности». Полностью реконструируют четыре участка протяженностью 20,69 км.