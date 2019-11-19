В 2020 году в Удмуртии планируют отремонтировать 80,6 километров дорог

За 2020 год в Удмуртии планируют отремонтировать 80,6 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 32 км из них — 23 участка в Ижевске. Полный список объектов опубликован в группе АО «Удмуртавтодор» во «ВКонтакте». Кроме того, 100,9 км дорог восстановят в рамках республиканской программы «Опорный план дорожной деятельности». Полностью реконструируют четыре участка протяженностью 20,69 км.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на ремонт местных дорог в городах Удмуртии выделят 750 млн руб. Их них 500 млн руб. получит Ижевск. Сарапул, Воткинск, Можга и Камбарка разделят между собой 250 млн руб.