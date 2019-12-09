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Здание бывшего земского училища в Глазове повторно выставили на продажу

Управление имущественных отношений Глазова повторно объявило конкурс по продаже «Здания бывшего земского училища» площадью 563,7 кв. м, которое является объектом культурного наследия. Начальная цена продажи не изменилась и составляет 5 млн руб. Торги назначили на 26 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что обозначенный объект культурного наследия уже выставляли на продажу в ноябре текущего года. Согласно конкурсной документации, покупатель обязан сохранить и содержать здание. Он должен разработать проектную документацию по реконструкции здания в течение восьми месяцев со дня заключения договора, а также осуществить сами работы в течение 20 месяцев со дня покупки.

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