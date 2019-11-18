В Глазове планируют продать объект культурного наследие

Управление имущественных отношений Глазова объявило конкурс по продаже «Здания бывшего земского училища» площадью 563,7 кв. м, которое является объектом культурного наследия. Начальная цена продажи составляет 5 млн руб., дата проведения конкурса — 21 ноября 2019 год. Соответствующая информация опубликована на сайте минимущества Удмуртии.

Согласно конкурсной документации, покупатель обязан сохранить и содержать объект культурного наследия. Он должен разработать проектную документацию по реконструкции здания в течение восьми месяцев со дня заключения договора, а также осуществить сами работы в течение 20 месяцев со дня покупки.