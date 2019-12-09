Владельцы независимых АЗС сообщили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС столкнулись с нехваткой зимнего дизельного топлива. Глава регионального топливного союза и гендиректора заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков рассказал РБК о «регулярных сбоях выдачи топлива».

Топливо в регионе можно приобрести по мелкооптовым ценам на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и «Роснефти». У «Нефтегазхолдинга» происходит выдача дизеля по заявкам покупателей только по 1 т в день. Покупать топливо на бирже невыгодно из-за его высокой стоимости. Цена выше на 5 руб. в пересчете на литр.

В «Нефтегазхолдинге» сказали, что поставляют топливо на внутренний рынок, в том числе в отдаленные районы. Однако у компании «скромные возможности». «Нефтегазхолдинг» закупает до 30% топлива на бирже, чтобы «не осушить свои АЗС» и обеспечить топливом социальные службы». По данным компании, на всем Дальнем Востоке есть товарные запасы на все виды топлива «в достаточном количестве».

В «Роснефти» РБК рассказали о росте продаж зимнего дизеля независимым АЗС по сравнению с прошлым годом. При этом «Роснефть» обеспечивает нефтепродуктами собственную сеть.

По данным Российского топливного союза, в среднем по стране биржевая цена тонны зимнего дизеля выросла на 10–12 тыс. руб. за тонну по сравнению с межсезонным дизелем, хотя обычно разница составляет 2–3 тыс. руб. Некоторым приходится работать в убыток. В конце октября чистая маржа владельцев АЗС в среднем составляла минус 0,5 руб., а к 15 ноября снизилась до минус 1 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет».