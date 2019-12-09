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Экс-глава Новосибирского района вышел на новую работу

Бывший руководитель администрации Новосибирского района Александр Соболевский стал начальником инспекции государственного надзора за техническим мостостроением самоходных машин и других видов техники Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании в понедельник.

О том, что господин Соболевский будет работать в правительстве, стало известно на прошлой неделе, когда 6 декабря губернатор анонсировал назначение бывшего главы района на новую должность на встрече с активом района. Временно исполняющим обязанности руководителя районной администрации стал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Андрей Михайлов.

Александр Соболевский ушел с должности главы Новосибирского района по собственному желанию в ноябре этого года. Он возглавлял районную администрацию с 2018 года. До этого на протяжении шести лет был заместителем министра сельского хозяйства Новосибирской области и руководил новосибирским филиалом Россельхозбанка.

Юлия Сасевич


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