Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов. Через приложение можно записаться на прием к врачу, в салоны красоты, на квесты и заказать уборку. С 9 декабря приложение доступно для части пользователей iOS. В ближайшие дни оно появится на всех устройствах iOS, а потом и на Android, говорится в пресс-релизе банка (есть у “Ъ”).

До конца года банк добавит в приложение возможность покупки косметики и заказа цветов. Пока услуги доступны в крупных городах России, позднее приложение будет работать в других населенных пунктах. Со временем «Тинькофф» планирует добавить в суперприложение все виды онлайн-ритейла (доставку продуктов, книг, одежды и обуви, техники), фитнес, автоуслуги, детские товары.

Суперприложение будет персонализированным, в него добавлен голосовой помощник банка «Олег», рассказал старший вице-президент Тинькофф-банка Артем Яманов. В приложении также появится свой маркетплейс — магазин мини-приложений, к которому смогут подключаться внешние партнеры.

TCS Group (включает Тинькофф-банк, «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Центр разработки») представила голосового помощника «Олега» в июне 2019 года. «Олег» обучается на базе суперкомпьютера «Колмогоров». По данным TCS Group, на разработку и запуск речевых технологий без учета оборудования и затрат на «Колмогорова» ушло около 80 млн руб. за три года.

Как Тинькофф-банк предложил речевые технологии корпоративным клиентам, читайте в материале “Ъ” «"Олег" займется бизнесом».