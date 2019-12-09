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Центр спортподготовки Прикамья купил автобус за 13,5 млн рублей

Центр спортивной подготовки Пермского края подвел итоги аукциона на поставку автобуса для выезда спортсменов в другие города. Как следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок, автобус стоимостью 13,5 млн руб. поставит ООО «БМТ». Второй участник аукциона — ООО «Автотрейд» предложило цену в размере 13,6 млн руб. Максимальная цена контракта составляла 14,8 млн руб.

Автобус должен быть поставлен на базу ЦСП в течение 210 дней с момента подписания контракта. Как уточнили в ЦСП, победитель аукциона поставит автобус Volgabus.

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