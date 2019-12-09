ФБР считает стрельбу на авиабазе в Флориде терактом

ФБР рассматривает стрельбу на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида как акт терроризма, сообщает CBS со ссылкой на спецагента Рейчел Рохас.

ФБР выяснило, что при атаке использовался «Глок 45 9мм». Оружие было приобретено на законных основаниях. Боевик опознан как Мохаммед Саид Альшамрани (21 год), гражданин Саудовской Аравии. На авиабазе он обучался.

Напомним, стрельба произошла 6 декабря. В результате инцидента погибло три человека на территории базы, включая самого стрелка. После инцидента в США было задержано шесть подданных Саудовской Аравии.