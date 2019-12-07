Fox News: США задержали шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе

В США задержаны шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе ВМС в штате Флорида, сообщает Fox News со ссылкой на источник. Их взяли под стражу и допрашивают. В результате инцидента погибли три человека на территории базы, включая самого стрелка.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что нападавший — подданный Саудовской Аравии. Его обучили навыкам летного мастерства американские инструкторы. В связи с происшествием сенатор от штата Рик Скотт предложил пересмотреть программу подготовки иностранцев в США.

Саудовская Аравия намерена сотрудничать с США по этому вопросу. Король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд обсудил это с президентом США Дональдом Трампом. В сообщении о телефонном разговоре в Twitter указывается, что король поручил спецслужбам взаимодействовать с американской стороной для расследования убийства. Он хочет «выявить информацию, которая поможет определить причину ужасного нападения».