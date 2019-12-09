Жители Чечни, Ингушетии, Дагестана ведут самый здоровый образ жизни в России

Среди представителей регионов России жители северокавказских республик имеют меньше всего вредных привычек, следует из данных исследования «РИА Новости». Речь идет о жителях Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Наименьшая доля жителей, ведущих здоровый образ жизни, зафиксирована в регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. На основании оценки субъектам присваивался рейтинговый балл.

Топ-10 регионов по отсутствию вредных привычек:

Чеченская Республика;

Республика Ингушетия;

Республика Дагестан;

Кабардино-Балкарская Республика;

Республика Северная Осетия — Алания;

Волгоградская область;

Тамбовская область;

Ставропольский край;

Республика Татарстан;

Саратовская область.

Регионы с худшими показателями:

Республика Тыва;

Курганская область;

Забайкальский край;

Ненецкий автономный округ ;

Республика Хакасия;

Сахалинская область;

Еврейская автономная область;

Республика Бурятия;

Магаданская область;

Камчатский край;

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Так, в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области наблюдается самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя. В Магаданской и Сахалинской областях проблемным местом является алкоголь. В Бурятии показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стран.

Москва и Санкт-Петербург расположены на 53-ем и 70-м местах соответственно. Для обеих столиц характерно распространение наркомании — в частности, Санкт-Петербург по этой группе показателей занимает последнее место среди всех регионов.