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Жители Чечни, Ингушетии, Дагестана ведут самый здоровый образ жизни в России

Среди представителей регионов России жители северокавказских республик имеют меньше всего вредных привычек, следует из данных исследования «РИА Новости». Речь идет о жителях Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Наименьшая доля жителей, ведущих здоровый образ жизни, зафиксирована в регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. На основании оценки субъектам присваивался рейтинговый балл.

Топ-10 регионов по отсутствию вредных привычек:

  • Чеченская Республика;
  • Республика Ингушетия;
  • Республика Дагестан;
  • Кабардино-Балкарская Республика;
  • Республика Северная Осетия — Алания;
  • Волгоградская область;
  • Тамбовская область;
  • Ставропольский край;
  • Республика Татарстан;
  • Саратовская область.

Регионы с худшими показателями:

  • Республика Тыва;
  • Курганская область;
  • Забайкальский край;
  • Ненецкий автономный округ ;
  • Республика Хакасия;
  • Сахалинская область;
  • Еврейская автономная область;
  • Республика Бурятия;
  • Магаданская область;
  • Камчатский край;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ.

Так, в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области наблюдается самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя. В Магаданской и Сахалинской областях проблемным местом является алкоголь. В Бурятии показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стран.

Москва и Санкт-Петербург расположены на 53-ем и 70-м местах соответственно. Для обеих столиц характерно распространение наркомании — в частности, Санкт-Петербург по этой группе показателей занимает последнее место среди всех регионов.

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